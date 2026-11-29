{"_id":"6b0bcf61e639d3c241015415","slug":"video-meerut-receives-200-solar-lights-these-will-be-installed-in-public-spaces-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ को मिली 200 सोलर लाइटें, सार्वजनिक स्थलों पर होंगी स्थापित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा 200 अनुदानित सोलर लाइटें मेरठ को उपलब्ध कराई गई हैं। इन लाइटों की प्रति यूनिट लागत 20,000 रुपये है, जिसमें से 7100 रुपये की सब्सिडी शामिल है। शेष राशि सांसद निधि से दी गई है। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेई के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इन लाइटों को उपलब्ध कराया गया। यह जानकारी दी गई कि इन सोलर लाइटों के लगने की मुख्य शर्त यह है कि इन्हें ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा, जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो।

... और पढ़ें