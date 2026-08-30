{"_id":"6a93ee55d36f3f231802a34c","slug":"video-meerut-raksha-bandhan-event-held-at-agrasen-bhawan-mp-and-mla-attended-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अग्रसेन भवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम, सांसद और विधायक हुए शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: अग्रसेन भवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम, सांसद और विधायक हुए शामिल

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 02:18 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 02:18 PM IST







Link Copied



भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा के आह्वान पर रविवार को अग्रसेन भवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं के साथ ही मेरठ के सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन