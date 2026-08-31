Meerut: पांच सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर किया प्रदर्शन, मांगपत्र सौंपा

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यूजीसी बिल एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए 117वें संशोधन को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को कमिश्नरी चौराहे से जुलूस के रूप में राजपूत महासभा इकाई रोहटा के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे। मांगों के निस्तारण को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गजेंद्र सिंह, विनोद कुमार, केपी सिंह तोमर, प्रदीप चौहान, संतराम व संजय सिंह आदि मौजूद रहे।

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