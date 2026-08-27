Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Meerut News
›
Meerut: 'Police ki Pathshala' (Police Classroom) held at Trishla Devi Kanohar Lal Girls' Junior High School; students asked questions of the Circle Officer (CO).
{"_id":"6a904505b35d86d90d0ecde1","slug":"video-meerut-police-ki-pathshala-police-classroom-held-at-trishla-devi-kanohar-lal-girls-junior-high-school-students-asked-questions-of-the-circle-officer-co-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में पुलिस की पाठशाला, छात्राओं ने पूछे सीओ से सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में पुलिस की पाठशाला, छात्राओं ने पूछे सीओ से सवाल
अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में बृहस्पतिवार को पुलिस की पाठशाला आयोजित की गई। सीओ संग्राम सिंह ने छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। हाईस्कूल की 250 छात्राओं ने इसमें भाग लिया और सवाल पूछे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।