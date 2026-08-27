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मेरठ: त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में पुलिस की पाठशाला, छात्राओं ने पूछे सीओ से सवाल

मेरठ ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST







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अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में बृहस्पतिवार को पुलिस की पाठशाला आयोजित की गई। सीओ संग्राम सिंह ने छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। हाईस्कूल की 250 छात्राओं ने इसमें भाग लिया और सवाल पूछे। ... और पढ़ें

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