Meerut: पुलिस पर बिना जांच मुकदमा दर्ज करने का आरोप, एसएसपी से लगाई गुहार

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दौराला पुलिस पर बिना जांच किए झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। भैंसापुर बफावत निवासी राजेश विहान ने सोमवार को एसएसपी से शिकायत कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि वह स्वयं फालिस से पीड़ित हैं, जबकि उनके पिता की उम्र 83 वर्ष है और भतीजा दिव्यांग है। आरोप है कि एक व्यक्ति के प्रभाव में पुलिस ने पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राजेश विहान ने एसएसपी को बताया कि मुकदमे के कारण परिवार मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच किसी दूसरे थाने से कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की।

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