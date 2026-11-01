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Meerut: पीईटी का आयोजन, किसी ने बताया पेपर आसान तो कोई बोला कठिन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST







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मेरठ के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पेपर देकर बाहर निकलते परीक्षार्थियों के चेहरों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखी। किसी ने पेपर को आसान तो किसी ने कठिन बताया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ... और पढ़ें

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