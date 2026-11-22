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विश्व गीता संस्थान, महाराष्ट्र के तत्वावधान में रविवार को शास्त्रीनगर डी ब्लॉक स्थित कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में श्री गणपति होमर्चन का भव्य एवं भक्तिमय अनुष्ठान आयोजित किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत् 2083 के पावन अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर भगवान श्री गणेश से सुख-समृद्धि, खुशहाली और सर्वकल्याण की कामना की।

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