मेरठ: 30 साल बाद जेल से बाहर आया नरसंहार का आरोपी श्रीराम उर्फ सिरया, बाहर आते ही दिया बयान

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मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के भीकुंड और इकवारा गांवों में हुए चर्चित दलित और गुर्जर नरसंहार के मामले में करीब 30 साल से जेल में बंद आरोपी श्रीराम उर्फ सिरया जेल से बाहर आ गया है। उसके बाहर आते ही दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान में श्रीराम ने जेल में बिताए लंबे समय को लेकर अपनी बात रखी। कहा कि पहले भी समाज के लिए लड़ा और अब भी लड़ने को तैयार है। समर्थक और परिजनों ने फूल मालाओं के साथ श्रीराम का स्वागत किया।

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