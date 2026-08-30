{"_id":"6a93ee41d71cc603ae0798c0","slug":"video-meerut-mahapanchayat-being-monitored-via-drone-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: ड्रोन से की जा रही महापंचायत की निगरानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के एसएसपी रहे अविनाश पांडेय की बर्ख़ास्तगी की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में महापंचायत चल रही है। धरने पर रवि गौतम व दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं। महापंचायत को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर फ़ोर्स है। एसपी सिटी के निर्देशन में ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जा रही है।

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