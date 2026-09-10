{"_id":"6aa26b4439fee0367d094e50","slug":"video-meerut-kapil-mukhia-holds-press-conference-raises-issues-of-paper-leaks-housing-development-and-farmers-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में कपिल मुखिया की प्रेसवार्ता, पेपर लीक, आवास विकास और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के बाउंड्री रोड स्थित ओलिविया रेस्टोरेंट में कपिल मुखिया ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने शहर से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। कपिल मुखिया ने पेपर लीक होने, आवास विकास द्वारा लोगों के मकान तोड़े जाने और किसानों को परेशान किए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेसवार्ता के दौरान कपिल मुखिया ने संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए अपनी बात रखी।

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