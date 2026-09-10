मेरठ: गढ़ मार्ग पर कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर घायल, माछरा गांव के पास हुआ हादसा

मेरठ। किठौर थाना क्षेत्र में मेरठ-गढ़ मार्ग पर माछरा गांव के पास कार की टक्कर से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में महलवाला निवासी धर्मेंद्र और राजू घायल हुए हैं।

माछरा गांव के पास हुआ हादसा

बताया गया कि मेरठ-गढ़ मार्ग पर माछरा गांव के पास दोनों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद धर्मेंद्र और राजू को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। कार और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी की जा रही है।