वेस्ट यूपी में मौसम: बारिश के बाद फिर बढ़ी गर्मी, 36 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; दो दिन राहत के आसार नहीं

तेज धूप और उमस ने किया परेशान

दिन में धूप की तपिश बढ़ने के साथ वातावरण में नमी अधिक बनी हुई है। इससे तापमान के साथ उमस भी महसूस हो रही है। सुबह के मुकाबले दोपहर में गर्मी का असर अधिक रहा।

36 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिन तक मौसम का मिजाज गर्म बना रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है और पारा 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार हैं।

इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दो दिन बाद मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिलने के आसार कम हैं।