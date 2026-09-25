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मेरठ: भोला झाल पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, जयकारों के बीच गंगनहर में हुआ गणेश विसर्जन

Dimple Sirohi

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:21 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:21 PM IST







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मेरठ के भोला झाल पर शुक्रवार को गणेश उत्सव के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। डीजे और ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते भक्तों ने ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का गंगनहर में विसर्जन किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। ... और पढ़ें

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