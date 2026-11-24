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मेरठ के सामुदायिक भवन माता का बाग, गिडोरियों की धर्मशाला गली में धर्म ज्ञान रक्षा मंच मेरठ महानगर की ओर से गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु नानक स्मरण कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी के जीवन, संदेश और शिक्षाओं को याद किया गया। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।

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