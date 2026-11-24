पाकिस्तानी हैंडलर और भट्टी गैंग से संपर्क की पड़ताल

जांच का दायरा अब उजैद के मोबाइल और उसके व्यक्तिगत संपर्कों तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस उसके डिजिटल नेटवर्क, विदेशी नंबरों और स्थानीय मददगारों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच अधिकारियों को यह पता लगाना है कि उजैद सीधे पाकिस्तानी हैंडलर और शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में था या किसी बिचौलिए के माध्यम से उसे निर्देश मिल रहे थे।



फरारी के दौरान उसे स्थानीय स्तर पर किसी ने पनाह दी थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे और क्या किसी ने उसकी पहचान छिपाने में मदद की।