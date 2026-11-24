मौसम में बदलाव के साथ ठंड का असर बढ़ रहा है, लेकिन हवा चलने के बावजूद मेरठ और आसपास के जिलों में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। मंगलवार को मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 210 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में यह 208 और मुजफ्फरनगर में 203 रहा। तीनों जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच गया है। वहीं, बागपत का AQI 170 दर्ज किया गया। सुबह और शाम के समय हवा की गुणवत्ता अधिक खराब हो रही है।

दिन में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद थी, लेकिन इसका खास असर दिखाई नहीं दिया। मेरठ समेत आसपास के जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। ठंडक बढ़ने के साथ सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

तीन जिलों में AQI 200 के पार

मंगलवार को दर्ज वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मेरठ 210 के साथ सबसे आगे रहा। गाजियाबाद में 208 और मुजफ्फरनगर में 203 एक्यूआई दर्ज किया गया। बागपत में यह स्तर 170 रहा। एक्यूआई 200 के पार होने से संवेदनशील लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।



सुबह-शाम बढ़ सकता है प्रदूषण का असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का प्रभाव अधिक रह सकता है। ऐसे में लोगों को प्रदूषण के प्रति सतर्क रहने और खासकर सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।