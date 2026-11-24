मखदूमपुर में दीपदान के बाद गंगा स्नान, घाटों पर उमड़ी भीड़

हस्तिनापुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मखदूमपुर गंगा घाट पर मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद कई परिवारों ने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। इससे पहले सोमवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर घाट पर दीपदान पर्व श्रद्धा और भावुकता के साथ मनाया गया था।



सोमवार शाम पांच बजे के बाद गंगा के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सूर्यास्त होते ही हजारों लोगों ने अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के साथ गंगा में दीपदान किया। गंगा की जलधारा में तैरते दीपों से घाट जगमगा उठे। अपनों की याद में कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं।



मेरठ के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर सहित आसपास के जनपदों से श्रद्धालु पहुंचे। दूसरे प्रदेशों से आए लोगों ने भी परंपरा के अनुसार पटेरा और घास से तैयार आसनों पर दीपक जलाकर गंगा में प्रवाहित किए। श्रद्धालुओं ने पुरोहितों को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान की। सोमवार शाम हुई आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंत्रोच्चार के बीच पूरा मेला स्थल भक्तिमय हो गया।