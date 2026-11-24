बनियापाड़ा का रहने वाला है उजैद

उजैद मेरठ के कोतवाली क्षेत्र के बनियापाड़ा का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद घर पर ताला लगा मिला। बताया गया है कि परिवार के सदस्य घर छोड़कर चले गए हैं। कश्मीर पुलिस करीब दस महीने से उजैद की तलाश में थी। अब एसटीएफ की कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसियां उसके संपर्कों और नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हैं।



पहले भी चकमा देकर हुआ था फरार

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, इस गिरफ्तारी का एक बेहद अहम पहलू आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी है। कुछ महीने पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस इसी मामले में उजैद की तलाश में मेरठ आई थी, लेकिन वह पुलिस टीम को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था। तब से वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।