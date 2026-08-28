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मेरठ: मिल्क केक में मिला फंगस, ग्राहक ने खाद्य विभाग से की कार्रवाई की मांग

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:44 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:44 PM IST







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दिल्ली रोड स्थित एक ब्रांडेड मिठाई की दुकान से खरीदे गए मिल्क केक में फंगस मिला। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सुखवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार को 500 ग्राम मिल्क केक खरीदा था। शुक्रवार सुबह उसमें सफेद फंगस दिखाई दिया। ग्राहक ने खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग की है। ... और पढ़ें

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