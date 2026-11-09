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मेरठ: देर रात तक हुई आतिशबाजी, धुएं से भर गया शहर का वातावरण

Mohd Mustakim

Updated Mon, 09 Nov 2026 10:40 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 10:40 AM IST







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दीपावली की रात सांस के मरीजों पर भारी पड़ी। पटाखों के धुएं से मेरठ में प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। प्रशासन की तरफ से पटाखे छोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन लोग देर रात तक आतिशबाजी करते रहे। ... और पढ़ें

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