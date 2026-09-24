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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Fire caused by a short circuit at a clothing showroom on Abu Lane; heavy losses.

मेरठ: आबूलेन पर कपड़ों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मोटा नुकसान

Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
Meerut: Fire caused by a short circuit at a clothing showroom on Abu Lane; heavy losses.
आबूलेन पर बेगम बाग निवासी राजीव बंसल का कपड़ों का शोरूम है। यहां देर रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
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