{"_id":"6a954d4b0678c2f507002a6d","slug":"video-meerut-family-searches-for-missing-youth-bike-found-by-the-riverside-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: लापता युवक की तलाश में जुटे परिजन, नदी किनारे मिली बाइक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव झड़का निवासी जयविंद चौहान के लापता होने से परिजनों में चिंता है। जयविंद शनिवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। रविवार को उनकी मोटरसाइकिल बामरोली सोती नदी के किनारे लावारिस हालत में मिली। इसके बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजनों ने पुलिस से युवक की तलाश में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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