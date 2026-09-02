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माैसम: सितंबर की शुरुआत में रिमझिम बारिश से गर्मी से राहत; अगले दो दिन बारिश के आसार, फसलों के लिए लाभकारी

Wed, 02 Sep 2026 10:50 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 10:50 AM IST
सार

सितंबर की शुरुआत के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कई स्थानों पर रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगले दो दिन बारिश के आसार हैं, जो फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है।

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Weather Changes in West UP as September Begins, Light Rain Brings Relief from Heat
मेरठ में बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 सितंबर की शुरुआत के साथ ही वेस्ट यूपी में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम सुहावना होने से सड़कों और बाजारों में भी लोगों ने राहत महसूस की।

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मेरठ के लिए भी बारिश और गरज-चमक का अनुमान
मेरठ के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में बुधवार को बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। दो सितंबर के बाद भी कुछ दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।
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विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो से पांच सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना भी जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह बदला रहने का अनुमान है।
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मानसून की विदाई से पहले बारिश
मानसून की विदाई का समय नजदीक आने के बीच बारिश का यह दौर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सितंबर में मानसून कमजोर पड़ने और धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिमी हिस्सों से इसकी वापसी शुरू होने की प्रक्रिया रहती है। ऐसे में बारिश का यह दौर किसानों के लिए राहत लेकर आया है।

हालांकि मानसून की वापसी किसी एक दिन में नहीं होती। मौसम की परिस्थितियों के आधार पर इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी मानसून की वापसी को लेकर अलग से निगरानी और पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

किसानों के लिए बारिश बनी राहत
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी। गन्ने समेत खरीफ फसलों को इसका फायदा मिल सकता है। जिन खेतों में सिंचाई की जरूरत थी, वहां बारिश के कारण पानी की आवश्यकता कुछ कम होगी। मिट्टी में नमी बने रहने से फसलों की बढ़वार को भी फायदा मिल सकता है। खासकर गन्ने की फसल के लिए इस समय पर्याप्त नमी उपयोगी मानी जा रही है।

तापमान में रहेगी नरमी
बादल और बारिश के कारण दिन के तापमान में फिलहाल नरमी बनी रहने की संभावना है। मेरठ के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान में दो सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले दिनों में भी बादलों के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है।

जलभराव और उमस बढ़ने का भी खतरा
सितंबर की शुरुआत में हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भी यह राहत लेकर आई है। हालांकि बारिश तेज और लगातार हुई तो जलभराव, फसल गिरने और उमस बढ़ने जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल वेस्ट यूपी में मौसम का बदला मिजाज लोगों और किसानों के लिए राहत के साथ सावधानी का भी संकेत दे रहा है।

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