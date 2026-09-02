माैसम: सितंबर की शुरुआत में रिमझिम बारिश से गर्मी से राहत; अगले दो दिन बारिश के आसार, फसलों के लिए लाभकारी

तापमान में रहेगी नरमी

बादल और बारिश के कारण दिन के तापमान में फिलहाल नरमी बनी रहने की संभावना है। मेरठ के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान में दो सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले दिनों में भी बादलों के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है।



जलभराव और उमस बढ़ने का भी खतरा

सितंबर की शुरुआत में हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भी यह राहत लेकर आई है। हालांकि बारिश तेज और लगातार हुई तो जलभराव, फसल गिरने और उमस बढ़ने जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल वेस्ट यूपी में मौसम का बदला मिजाज लोगों और किसानों के लिए राहत के साथ सावधानी का भी संकेत दे रहा है।