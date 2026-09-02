मेरठ जेल में हाईटेक चेकिंग: एक्स-रे बैगेज मशीन से पकड़े जाएंगे हथियार-मोबाइल, बंदी बनाएंगे ब्रेड-बिस्किट

कपड़ों और डिब्बों के अंदर छिपी चीजों की भी होगी पहचान

जेल में लगाई जा रही मल्टीलेयर एक्स-रे बैगेज मशीन सामान के अंदर छिपी वस्तुओं का 2D और 3D एक्स-रे व्यू दिखाएगी। इससे कपड़े, डिब्बे या दोहरे तल के भीतर छिपाई गई वस्तुओं की पहचान में मदद मिलेगी।



जेल प्रशासन के अनुसार मशीन से हथियार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कारतूस, चाकू और मादक पदार्थों जैसे प्रतिबंधित सामान की पहचान की जा सकेगी। मशीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों को अलग-अलग रंगों में प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है। इससे खाने-पीने की चीजों में मौजूद संदिग्ध या रासायनिक पदार्थों की भी पहचान में मदद मिलेगी।



जेल में तैयार होंगे ब्रेड, बिस्कुट और कुकीज

दूसरी ओर जेल में करीब 20 लाख रुपये की आधुनिक बेकरी मशीन लगाई जा रही है। इसके जरिए बंदियों को बेकरी उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।



मशीन शुरू होने के बाद बड़े स्तर पर ब्रेड, पाव, बर्गर बन्स, बिस्कुट और कुकीज जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। जेल में बंदियों के इस्तेमाल के बाद बचने वाले उत्पादों को बाजार के आउटलेट पर बेचने की योजना है। इससे आम लोग भी जेल में तैयार किए गए बेकरी उत्पाद खरीद सकेंगे।