मेरठ: भागवत कथा में किया भगवान की लीलाओं का वर्णन

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श्री राम नवमी मंदिर डालमपाड़ा में "श्रीमद भागवत कथा" चल रही है। बुधवार को पांचवें दिन आचार्य प्रदीप नौटियाल ने भगवान की बाल लीला, गोवर्धन धारण, छप्पन भोग आदि का वर्णन किया। प्रसंग बताते हुए कहा कि सच्चे हृदय व सच्चे निष्कपट मन से प्रेम और भक्ति का समर्पण ही भगवत प्राप्ति का मूल्य है।

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