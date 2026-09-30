मेरठ का सौरभ हत्याकांड: जिला जज की अदालत ने मुस्कान-साहिल को दोषी माना, सजा पर फैसला रखा सुरक्षित

नीले ड्रम में सीमेंट से शव सील करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके टुकड़े किए गए। इसके बाद आरोपियों ने अनाज रखने वाला बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदी।



अभियोजन के मुताबिक, शव के टुकड़ों को पॉलीथीन में लपेटकर ड्रम में रखा गया और उसके ऊपर सीमेंट का घोल डालकर उसे सील कर दिया गया। इसके बाद दोनों के शिमला-मनाली जाने की बात सामने आई थी।



परिस्थिति जन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर टिका अभियोजन

बचाव पक्ष की ओर से मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने और संपत्ति विवाद के कारण फंसाए जाने का तर्क दिया गया था। अभियोजन ने पुलिस विवेचना, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।



जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने अदालत के सामने मामले से संबंधित साक्ष्य पेश किए। चिकित्सकीय साक्ष्य में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. दिनेश सिंह चौहान का बयान भी शामिल रहा। अभियोजन के अनुसार, सौरभ की मौत अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक से हुई थी।