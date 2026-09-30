नीला ड्रम केस: 125 तारीखें लगीं, 22 की हुई गवाही; 14 अक्तूबर को होगी सजा; ये बोले जज अरविंद कुमार मिश्रा

1 of 7 हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



सौरभ हत्याकांड: सौरभ की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जिला जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए बुधवार शाम दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि दोनों दोषियों ने न केवल सौरभ की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े कर छिपा दिए। ऐसे अपराध समाज को झकझोरते हैं और सामाजिक के ताने-बाने को तोड़कर डर पैदा करते हैं। मुस्कान और साहिल की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सौरभ की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जिला जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए बुधवार शाम दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि दोनों दोषियों ने न केवल सौरभ की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े कर छिपा दिए। ऐसे अपराध समाज को झकझोरते हैं और सामाजिक के ताने-बाने को तोड़कर डर पैदा करते हैं। मुस्कान और साहिल की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

2 of 7 कोर्ट से बाहर आता सौरभ का भाई और मां। - फोटो : अमर उजाला

इंदिरानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था। सौरभ के लंदन जाने के दौरान उसकी पत्नी मुस्कान के पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध हो गए थे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी बेटी और मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए वापस आया था।

3 of 7 सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला

सौरभ के वापस लौटने पर मुस्कान व साहिल ने संबंधों में बाधा बनने पर 3 मार्च 2025 की रात उसकी हत्या कर दी थी। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब सौरभ बेसुध होकर सो गया, तब मुस्कान ने फोन कर साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर उस्तरे और चाकू से लेटे हुए सौरभ पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 कचहरी में सौरभ की बुआ और मौसी। - फोटो : अमर उजाला

नीले ड्रम में भर दिया था शव

सौरभ की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा देश भर में रही थी। दोनों ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाइयों से काट दिए थे। इसके बाद वे बाजार से अनाज रखने वाला बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए थे।

विज्ञापन

5 of 7 जानकारी देते अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला