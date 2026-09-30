मेरठ: 16,726 संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी, विरोध में उतरे व्यापारी; सराफा बाजार में लगाए काले झंडे

शहर में 16,726 भवनों को नोटिस देने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने जोन-ए में चिह्नित 16,726 भवनों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई से पहले उनके मालिकों को नोटिस देने की तैयारी शुरू कर दी है।



कार्रवाई से पहले इन भवनों का री-सर्वे कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन से भवन प्राधिकरण की स्थापना 1976 से पहले बने हैं और कौन से इसके बाद। मंगलवार को मेडा में अधिकारियों के बीच इसको लेकर मंथन हुआ।



सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ विकास प्राधिकरण को उल्देपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण ने जोन-ए में 16,726 भवनों की सूची तैयार की है।



हालांकि इन सभी भवनों की वर्तमान स्थिति और उनके निर्माण की अवधि को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इसी वजह से प्राधिकरण अब दोबारा सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। जोन-ए में सर्वे करने वाली प्राधिकरण की टीम से अधिकारियों ने जानकारी मांगी है कि भवनों को किस आधार पर चिह्नित किया गया है।