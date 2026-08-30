{"_id":"6a93f8197760f4098609e2d6","slug":"video-meerut-demand-raised-for-ips-officers-dismissal-at-mahapanchayat-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: महापंचायत में उठी आईपीएस की बर्खास्तगी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसएसपी अविनाश पांडेय की बर्ख़ास्तगी की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में महापंचायत चल रही है। धरने पर रवि गौतम व दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं। महापंचायत को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर फ़ोर्स है। एसपी सिटी के निर्देशन में ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जा रही है। वहीं दोपहर तक धरने पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

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