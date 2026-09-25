फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Children's mesmerizing presentations enthralled the Ganesh Mahotsav.

मेरठ: गणेश महोत्सव में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

Fri, 25 Sep 2026 02:03 AM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:03 AM IST
Meerut: Children's mesmerizing presentations enthralled the Ganesh Mahotsav.
हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट और गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। आयोजकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: चकेरी में पार्क में अजगर निकलने से मचा हड़कंप

Kanpur: Panic ensues after python spotted in Chakeri park
Kanpur
24 Sep 2026

कानपुर: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए भक्त

Kanpur: Devotees seen dancing to the beat of drums during Ganesh idol immersion
Kanpur
24 Sep 2026

हरिद्वारकुंभ मेला कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता पर मेलाधिकारी सोनिका सख्त

Mela Officer Sonika strict regarding timeliness and quality of Haridwar Kumbh Mela works.
Haridwar
24 Sep 2026

टीईटी में असफल अभ्यर्थियों ने की पुन: विचार करने की मांग

Candidates who failed the TET have demanded a reconsideration.
Prayagraj
24 Sep 2026

24.42 करोड़ की लागत से बनेगा मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान

24.42 Details regarding the procedure for the submission of applications for the grant of a license for the establishment of a private security agency.
Prayagraj
24 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: साहित्यिक विचार गोष्ठी व सारस्वत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

Kanpur: Literary Symposium and Saraswat Award Distribution Ceremony Held
Kanpur
24 Sep 2026

कानपुर: 12 बैंकों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग

Kanpur: Officers and employees of 12 banks protest, demand five-day banking week
Kanpur
24 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: एटा में पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को पीटा, बीच सड़क पर बरसाए डंडे

Police personnel beat up shopkeeper at Aliganj
Etah
24 Sep 2026

VIDEO: 25 सितंबर को मथुरा में गूंजेगा सामूहिक वंदे मातरम

mass rendition of Vande Mataram will resound in Mathura on September 25
Mathura
24 Sep 2026

VIDEO: सीआरपीएफ जवान के अंतिम संस्कार में उमड़ा सैलाब

Massive crowd turns out for CRPF jawan funeral
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: पुलिस ने 3720 लीटर अवैध देशी शराब कराई नष्ट

Police destroyed 3720 liters of illicit country-made liquor
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: रामलीला की तैयारियां शुरू, कमेटी पदाधिकारियो ने किया झंडा पूजन

Preparations for Ramlila begin committee office-bearers perform flag worship
Mathura
24 Sep 2026

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पत्थरबाजी: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, रात का सफर हुआ जोखिमभरा

Fear on Delhi-Mumbai Expressway Amid Stone-Pelting: Congress State President Jitu Patwari Slams Government
Jhabua
24 Sep 2026

एसआईआर विवाद पर अभय चौटाला का हमला, बोले- ‘ये BJP का चुनाव आयोग है’

एसआईआर विवाद पर अभय चौटाला का हमला, बोले- ‘ये BJP का चुनाव आयोग है’
Chandigarh-Haryana
24 Sep 2026

VIDEO: ढोल-नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को दी विदाई

Ganpati Bappa bid farewell amidst beating of drums and nagadas
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: खारी नदी पर उमड़ा गणेश भक्तों का सैलाब, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण विसर्जन

crowd of devotees thronged Khari River to immerse Ganesh idol
Agra
24 Sep 2026

ऊना: बाबा बोदल शाह मंदिर के दंगल मैदान के विकास को मिलेंगे 25 लाख, मुकेश अग्निहोत्री ने की घोषणा

25 lakh to be allocated for the development of the wrestling arena at Baba Bodal Shah Temple
Una
24 Sep 2026

कांगड़ा: ज्वालाजी में श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन गूंजा श्रीकृष्ण जन्म का जयघोष

Kangra: Chants celebrating the birth of Shri Krishna echoed on the fourth day of the Shrimad Bhagwat Katha at Jwalaji.
Kangra
24 Sep 2026

कॉनकॉर कनेक्ट: किफायती लॉजिस्टिक्स पर जोर, एयर कारगो की सुविधा भी जल्द

CONCOR Connect: Focus on Cost-Effective Logistics; Air Cargo Facility Coming Soon
Kanpur
24 Sep 2026

कानपुर: सिद्धनाथ मंदिर में रखी गई गणपति प्रतिमा का कल होगा विसर्जन

Immersion of the Ganpati idol installed at Siddhnath Temple to take place tomorrow
Kanpur
24 Sep 2026

कानपुर: मौलाना हाशिम अशरफी बोले- गौस-ए-आजम की सीरत अपनाकर समाज से मिटाएं झूठ

Maulana Hashim Ashrafi says—Eradicate falsehood from society by embracing the teachings of Ghaus-e-Azam
Kanpur
24 Sep 2026

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: भव्य ग्लोबल नृत्य, ड्रोन एवं लेजर शो होंगे आकर्षण का केंद्र

International Kullu Dussehra: Spectacular global dance performances, drone shows, and laser shows to be the main attractions.
Kullu
24 Sep 2026

सिरमौर: अजय ने जीता जूनियर सिरमौर कुमार कुश्ती का खिताब

Sirmaur: Ajay wins Junior Sirmaur Kumar wrestling title.
Sirmour
24 Sep 2026

डॉ. कुलदीप मिश्र ने कहा- इतिहास सिर्फ सच है, इसे यूरोपीय नजरिये से नहीं, भारतीय दृष्टि से समझें

Kuldeep Mishra said history is simply truth understand Indian perspective not European one
Varanasi
24 Sep 2026

वीडियो: धर्मशाला में मौसम ने बदली करवट, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से पारा लुढ़का, आसमान में दिखा इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा

Weather takes a turn in Dharamshala; mercury drops amidst strong winds and heavy rain
Dharamshala
24 Sep 2026

किसान की बेटी नमरा फातिमा बोली- मैं मुआवजे के पैसे से मेडिकल की पढ़ाई करूंगी

किसान की बेटी नमरा फातिमा बोली- मैं मुआवजे के पैसे से मेडिकल की पढ़ाई करूंगी
Lucknow
24 Sep 2026

Video: 65 लीटर डीजल भरवाया, निकालकर नापा तो 62 लीटर निकला; पेट्रोल पंप पर हंगामा

Video: 65 लीटर डीजल भरवाया, निकालकर नापा तो 62 लीटर निकला; पेट्रोल पंप पर हंगामा
Lucknow
24 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा में मीना जन्मदिवस पर बालिकाओं को अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

girls were made aware of their rights on Meena's birthday In Greater Noida
Noida
24 Sep 2026

गमाडा पर ईडी कार्रवाई: हरजोत बैंस ने केंद्र पर साधा निशाना

हरजोत बैंस ने केंद्र पर साधा निशाना
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

अपराध: दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों के बाद चली गोलियां, चाचा-भतीजे घायल

Violent clash during Ganesh Visarjan in Datia; gunfire follows use of sticks and clubs; uncle-nephew injured.
Datia
24 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed