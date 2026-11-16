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मेरठ: गागोल तीर्थ पर छठ पूजा की धूम, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने की सुख-समृद्धि की कामना
मेरठ के परतापुर स्थित गागोल तीर्थ में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाट पर भजन-कीर्तन और छठ गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
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