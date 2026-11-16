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मेरठ में प्रदूषण से राहत: कई दिन बाद खिली धूप, एक्यूआई 171 पर पहुंचा; बागपत में अब भी खराब हवा

Mon, 16 Nov 2026 11:06 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 Nov 2026 11:06 AM IST
सार

 कई दिनों बाद धूप निकलने से मेरठ में प्रदूषण का स्तर घटकर 171 पर पहुंच गया। बागपत का AQI 266 और मुजफ्फरनगर का 213 दर्ज हुआ। रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ रही है।

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Meerut Gets Relief from Pollution as AQI Drops to 171 After Days of Smog; Baghpat Still in Poor Category
प्रदूषण से थोड़ी राहत

विस्तार
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कई दिनों से स्मॉग और प्रदूषण की मार झेल रहे मेरठ के लोगों को सोमवार को कुछ राहत मिली। कई दिन बाद आसमान साफ हुआ और धूप खिली तो शहर की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। सोमवार सुबह मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से नीचे पहुंचकर 171 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में प्रदूषण का असर अब भी बना हुआ है। बागपत का AQI 266 और मुजफ्फरनगर का 213 दर्ज किया गया।

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पिछले कई दिनों से सुबह और शाम वातावरण में धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई थी। इसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत हो रही थी। सुबह के समय दृश्यता भी प्रभावित हो रही थी। सोमवार को आसमान साफ होने और धूप निकलने से लोगों ने राहत महसूस की। 

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बागपत में अब भी खराब श्रेणी में प्रदूषण
मेरठ में प्रदूषण का स्तर घटने के बावजूद आसपास के जिलों में स्थिति पूरी तरह नहीं सुधरी है। सोमवार सुबह बागपत का AQI 266 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। मुजफ्फरनगर में भी AQI 213 रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या अभी बनी हुई है।

धूप निकलने से मेरठ में राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम में बदलाव और हवा की स्थिति के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में फिर उतार-चढ़ाव हो सकता है।

रात के तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी ठंड
दूसरी ओर रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर भी बढ़ रहा है। सुबह और देर रात मौसम में अधिक ठंडक महसूस की जा रही है। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलने के बाद तापमान गिरने से सर्दी बढ़ जाती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। रात के तापमान में गिरावट और दिन में धूप निकलने का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

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