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Meerut: भारतीय किसान यूनियन ने निकाली पैदल यात्रा, जलीकोठी चौराहे पर लगा जाम

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:19 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:19 PM IST







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भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अमर शहीद धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग को लेकर दिल्ली पर पैदल यात्रा पर निकले। इस दौरान दिल्ली रोड पर जाम लगा रहा। जलीकोठी चौराहे पर जाम में यात्री फंसे रहे। ... और पढ़ें

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