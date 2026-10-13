मेरठ कॉलेज में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम, प्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की दी जानकारी

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मेरठ कॉलेज के राम कुमार गुप्ता हॉल में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कानून के उद्देश्य, बच्चों की सुरक्षा और इससे जुड़े नियमों के प्रति जागरूकता के महत्व को समझाया। कार्यक्रम का उद्देश्य पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना रहा।

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