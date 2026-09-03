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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Aughadnath Temple decorated for Janmashtami; the route leading to it also adorned with lights.

मेरठ: जन्माष्टमी पर सजाया गया औघड़नाथ मंदिर, मार्ग पर भी लाइटों से सजावट

Thu, 03 Sep 2026 10:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:39 PM IST
Meerut: Aughadnath Temple decorated for Janmashtami; the route leading to it also adorned with lights.
जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार भव्यता के साथ मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है। कैंट स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर और उसके बाहर भी रास्ते को लाइटों से जगमग किया गया है।
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