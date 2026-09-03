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मेरठ: जन्माष्टमी पर सजाया गया औघड़नाथ मंदिर, मार्ग पर भी लाइटों से सजावट

मेरठ ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 10:39 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 10:39 PM IST







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जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार भव्यता के साथ मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है। कैंट स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर और उसके बाहर भी रास्ते को लाइटों से जगमग किया गया है। ... और पढ़ें

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