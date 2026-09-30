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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Amrit Ras Kirtan Samagam organized at GTB; recitation of Gurbani.

मेरठ: जीटीबी में अमृत रस कीर्तन समागम का आयोजन, गुरुबाणी का पाठ

Wed, 30 Sep 2026 11:11 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:11 PM IST
Meerut: Amrit Ras Kirtan Samagam organized at GTB; recitation of Gurbani.
गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में बुधवार को वीर खालसा दल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश उत्सव की खुशी में अमृत रस कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुबाणी के पाठ से संगत निहाल हो गई।
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