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मेरठ: ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति नगर में नमकीन कारखाने में लगी भीषण आग

Dimple Sirohi

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:25 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:25 PM IST







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मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित शिव शक्ति नगर में मोनू पानी वाली गली के पास नमकीन बनाने के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने या नुकसान की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ... और पढ़ें

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