{"_id":"6aaec88fbef8f92e22098d93","slug":"video-laddus-were-offered-to-ganpati-bappa-devotees-accepted-the-prasad-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: गणपति बप्पा को लगाया लड्डू का भोग, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में शनिवार को विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की गई। पूजा के बाद भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गणपति भगवान की आरती में कस्बे के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के दौरान पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा।

... और पढ़ें