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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Laddus were offered to Ganpati Bappa, devotees accepted the prasad.

Meerut: गणपति बप्पा को लगाया लड्डू का भोग, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
Laddus were offered to Ganpati Bappa, devotees accepted the prasad.
मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में शनिवार को विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की गई। पूजा के बाद भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गणपति भगवान की आरती में कस्बे के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के दौरान पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा।
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