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मेरठ: श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कृष्ण जन्म के बाद की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा का वर्णन
मेरठ के श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के पांचवें दिन भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार, बाल लीलाओं, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन लीला का मनोहारी वर्णन किया गया। कथा के दौरान पंडाल भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। इस अवसर पर समिति संयोजक सुमित मिश्रा, मुकेश चंद शर्मा, पं. विवेक शर्मा, डॉ. पंकज त्यागी, वैभव शर्मा, सुदेश शर्मा, अनुज शर्मा सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी, संत-महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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