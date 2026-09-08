Meerut: इनर व्हील क्लब ऑफ मेरठ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस समारोह मनाया

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मेरठ। इनर व्हील क्लब ऑफ मेरठ द्वारा आईएमए हॉल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की थीम गुरुपंथ प्रकाशक रही। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। समझ में महिलाओं ने खूब डांस किया और आनंद लिया। वहीं क्लब की सदस्याओं ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन पर भी सुंदर प्रस्तुति दी।

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