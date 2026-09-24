{"_id":"6ab4c19dbc23f241ab009364","slug":"video-havan-held-at-rg-degree-colleges-bed-department-to-mark-the-beginning-of-new-academic-session-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आरजी डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग में नए सत्र के शुभारंभ पर हुआ हवन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: आरजी डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग में नए सत्र के शुभारंभ पर हुआ हवन

Dimple Sirohi

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:52 AM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:52 AM IST







Link Copied



मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग में नए सत्र के शुभारंभ पर हवन का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि नए सत्र में नई छात्राओं का आगमन होगा। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हवन किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन