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मेरठ: राजनीतिक दलों में भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में जुटा गोस्वामी समाज

Dimple Sirohi

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:24 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:24 PM IST







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मेरठ के कमिश्नरी पार्क में गोस्वामी समाज के लोग राजनीतिक दलों में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग को लेकर एकत्र हुए। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें राजनीति में उनका उचित प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ... और पढ़ें

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