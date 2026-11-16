{"_id":"6afae0ee11b205b21604896e","slug":"video-goswami-community-demands-political-representation-and-share-in-meerut-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: राजनीतिक दलों में भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में जुटा गोस्वामी समाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: राजनीतिक दलों में भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में जुटा गोस्वामी समाज
मेरठ के कमिश्नरी पार्क में गोस्वामी समाज के लोग राजनीतिक दलों में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग को लेकर एकत्र हुए। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें राजनीति में उनका उचित प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।