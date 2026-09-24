मुजफ्फरनगर में बीएसए कार्यालय परिसर में दिखे चार सांप, कर्मचारियों में डर का माहौल

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मुजफ्फरनगर के बीएसए कार्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को अलग-अलग स्थानों पर चार सांप दिखाई देने से कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिसर की झाड़ियों व अन्य संभावित स्थानों पर सांपों की तलाश शुरू की। कर्मचारियों ने परिसर की साफ-सफाई और झाड़ियों को हटवाने की मांग की है।

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