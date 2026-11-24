{"_id":"6b0585ea9e2ea5605f000c40","slug":"video-devotees-take-water-conservation-pledge-at-76th-sundarkand-recital-in-meerut-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: 76वें सामूहिक सुंदरकांड पाठ में श्रद्धालुओं ने लिया जल संरक्षण का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: 76वें सामूहिक सुंदरकांड पाठ में श्रद्धालुओं ने लिया जल संरक्षण का संकल्प
मेरठ में सहयोग सामाजिक संस्था की ओर से ब्रह्मपुरी स्थित कार्यालय पर 76वें सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 वर्षीय बालक सार्थक शांडिल्य और प्रीति कौशिक ने हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने पानी की एक-एक बूंद बचाने और जल संरक्षण का संकल्प लिया। संस्था अध्यक्ष दिनेश शांडिल्य एडवोकेट ने कहा कि कार्तिक मास में स्नान का विशेष पुण्य है। उन्होंने नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।