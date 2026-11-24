1 of 6 मेरठ से संदिग्ध उजैद गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला







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पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सोशल मीडिया के जरिये आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में मेरठ पुलिस ने बनियापाड़ा निवासी उजैद को गिरफ्तार किया है। बनियापाड़ा निवासी उजैद की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया के जरिये चल रहे ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क की जांच तेज हो गई है।



जम्मू में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मुकदमे की विवेचना के दौरान उजैद की इंस्टाग्राम आईडी सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक, वह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था।



ट्यूशन-40, ब्रिगेड और अल मुजाहिद नाम से ग्रुप बनाकर किशोरों को भड़काऊ ऑडियो भेजने और जिहाद के लिए उकसाने का आरोप है। जांच में नवंबर 2025 में सेना के कैंप या सैन्य काफिले पर फिदायीन हमले की साजिश से जुड़े इनपुट भी सामने आए हैं। करीब 10 महीने से वांछित उजैद को मंगलवार को कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम नगर ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है।



यह भी पढ़ें: बिजनौर में हादसा: गंगा स्नान के दौरान महिला समेत चार डूबे, 12 साल की दिव्यानी को बचाया; तीन की तलाश जारी जम्मू में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मुकदमे की विवेचना के दौरान उजैद की इंस्टाग्राम आईडी सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक, वह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था।ट्यूशन-40, ब्रिगेड और अल मुजाहिद नाम से ग्रुप बनाकर किशोरों को भड़काऊ ऑडियो भेजने और जिहाद के लिए उकसाने का आरोप है। जांच में नवंबर 2025 में सेना के कैंप या सैन्य काफिले पर फिदायीन हमले की साजिश से जुड़े इनपुट भी सामने आए हैं। करीब 10 महीने से वांछित उजैद को मंगलवार को कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम नगर ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है।

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2 of 6 मेरठ से उजैद गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

जम्मू में दर्ज मुकदमे से खुली मेरठ के उजैद की पहचान

जम्मू के बाहु फोर्ट थाने में 24 नवंबर 2025 को आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान जम्मू पुलिस को मेरठ की एक इंस्टाग्राम आईडी समेत चार संदिग्ध आईडी मिली थीं। इन आईडी की जांच आगे बढ़ी तो बनियापाड़ा निवासी उजैद का नाम सामने आया।



इसके बाद जम्मू पुलिस ने मेरठ पुलिस के सहयोग से जनवरी और फरवरी 2026 में उसकी तलाश में दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस के मुताबिक, उजैद करीब 10 महीने से वांछित चल रहा था। इसके बाद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम गठित की। मंगलवार को कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम नगर ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

3 of 6 उजैद के घर पर नहीं मिला परिवार - फोटो : अमर उजाला

वीडियो पर ‘हम भी तैयार हैं’ टिप्पणी, जम्मू के साजिद से जुड़ा संपर्क

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, उजैद इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। पूछताछ में उसने बताया कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भारत विरोधी सामग्री देखता था। मौलाना मसूद अजहर समेत कुछ लोगों के वीडियो भी देखता था।



पुलिस के अनुसार, एक वीडियो पर उजैद ने ‘हम भी तैयार हैं’ टिप्पणी की थी। इसके बाद जम्मू निवासी मोहम्मद साजिद उसके संपर्क में आया। आरोप है कि दोनों के बीच सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप के जरिये बातचीत होती थी। पुलिस अब दोनों के बीच हुई बातचीत और संपर्क के अन्य माध्यमों की जांच कर रही है।



एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, उजैद इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। पूछताछ में उसने बताया कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भारत विरोधी सामग्री देखता था। मौलाना मसूद अजहर समेत कुछ लोगों के वीडियो भी देखता था।पुलिस के अनुसार, एक वीडियो पर उजैद ने ‘हम भी तैयार हैं’ टिप्पणी की थी। इसके बाद जम्मू निवासी मोहम्मद साजिद उसके संपर्क में आया। आरोप है कि दोनों के बीच सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप के जरिये बातचीत होती थी। पुलिस अब दोनों के बीच हुई बातचीत और संपर्क के अन्य माध्यमों की जांच कर रही है।



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4 of 6 उजैद के पड़ोसी बोले- भला लड़का है - फोटो : अमर उजाला

ट्यूशन-40, ब्रिगेड और अल मुजाहिद नाम से ग्रुप, किशोरों को भेजता था ऑडियो

पुलिस जांच में ट्यूशन-40, ब्रिगेड और अल मुजाहिद नाम से सोशल मीडिया ग्रुप संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि इन ग्रुपों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़े संदिग्ध लोग भी शामिल थे। उजैद की इन ग्रुपों के संचालन में अहम भूमिका बताई जा रही है।



आरोप है कि वह ग्रुपों के जरिये किशोरों को भड़काऊ ऑडियो भेजता था। इन संदेशों के माध्यम से उन्हें कट्टरपंथी गतिविधियों और जिहाद के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, ऑडियो भेजने के बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। अब जांच एजेंसियां ग्रुपों के सदस्यों की पहचान और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही हैं।

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5 of 6 जानकारी देते एसएसपी मेरठ - फोटो : अमर उजाला