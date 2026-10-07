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शाकुंभरी देवी मंदिर से निकली अखंड ज्योत यात्रा, श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से लिया हिस्सा, गूंजे जयकारे

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:41 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:41 PM IST







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मेरठ के औघड़नाथ मंदिर मार्ग स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर से अखंड ज्योत यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ भाग लिया। इस दौरान मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर धार्मिक माहौल नजर आया। ... और पढ़ें

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