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दिल्ली में प्रदर्शन का असर: मेरठ सिटी स्टेशन पर यात्री घटे, ट्रेनों का इंतजार कर लौटे कई यात्री

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 01:47 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 01:47 PM IST







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बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। भाकियू नेताओं ने दिल्ली में ट्रेनों को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई। दिल्ली-एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा ने इसे जनहित के खिलाफ बताया, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रधान ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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