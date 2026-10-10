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दिल्ली में प्रदर्शन का असर: मेरठ सिटी स्टेशन पर यात्री घटे, ट्रेनों का इंतजार कर लौटे कई यात्री
बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। भाकियू नेताओं ने दिल्ली में ट्रेनों को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई। दिल्ली-एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा ने इसे जनहित के खिलाफ बताया, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रधान ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
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