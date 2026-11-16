{"_id":"6afae0f72b2ddba99f0bd2b2","slug":"video-bharat-ko-jano-quiz-competition-held-at-shri-ram-saraswati-shishu-vidyalaya-in-meerut-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: भारत विकास परिषद ने आयोजित की भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने दिखाया ज्ञान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्रीराम सरस्वती शिशु विद्यालय में भारत विकास परिषद की हस्तिनापुर संस्कार शाखा की ओर से भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल व सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों के जवाब दिए। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास देखने को मिला। आयोजकों ने विजेताओं को सम्मानित कर सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

... और पढ़ें