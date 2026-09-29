फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Baghpat MP arrived to take stock of potholes and waterlogging on Sardhana-Binauli road, expressed displeasure over the working style of the officers.

Meerut: सरधना-बिनौली मार्ग पर गढ्ढों और जलभराव का जायज़ा लेने पहुंचे बागपत सांसद, अधिकारियों की कार्यशैली पर जताई नाराज़गी

Tue, 29 Sep 2026 10:38 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Tue, 29 Sep 2026 10:38 PM IST
Baghpat MP arrived to take stock of potholes and waterlogging on Sardhana-Binauli road, expressed displeasure over the working style of the officers.
मेरठ। सरधना-बिनौली मार्ग पर कस्बा हर्रा के बाहरी छोर पर जलभराव और सड़क के गड्ढों ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। सांसद ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जलभराव और सड़क की खराब स्थिति का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क पर गड्ढे और पानी जमा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद राजकुमार सांगवान को सरधना-बिनौली मार्ग की स्थिति से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि हर्रा के बाहरी छोर पर सड़क किनारे लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के बाद स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता। जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। पैदल राहगीरों को भी सड़क के किनारे से निकलने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने सड़क के दोनों ओर अव्यवस्थित तरीके से वाहनों की पार्किंग और पशुओं का चारा बेचने वालों द्वारा सड़क किनारे किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत भी सांसद से की। लोगों का आरोप था कि सड़क किनारे वाहनों के खड़े रहने और चारे की बिक्री के कारण मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है। व्यस्त मार्ग होने के कारण यहां दिनभर वाहनों का आवागमन रहता है, ऐसे में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से जाम के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। शिकायत सुनने के बाद सांसद ने मामले को गंभीरता से लिया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मौके की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को जनता की परेशानी का संज्ञान लेना चाहिए। समस्या लंबे समय तक बनी रहना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सांसद ने सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के मामले में एसएसपी से शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सड़क की बदहाली और जलभराव जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

रामपुर बुशहर: 2 अक्तूबर को ठियोग में मनाया जाएगा पेंशनर संघर्ष संकल्प दिवस, बैठक में लिया फैसला

Rampur Bushahr: 'Pensioner Struggle Resolution Day' to be observed in Theog on October 2; decision taken at a meeting.
Rampur Bushahar
29 Sep 2026

नाहन: कैंडल मेकिंग प्रशिक्षण में 30 महिलाओं ने सीखा हुनर, स्वरोजगार की ओर बढ़ाया कदम

Nahan: 30 women acquired skills in candle-making training, taking a step towards self-employment.
Sirmour
29 Sep 2026

वीडियो: महिला महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित, दीया चतवानी अध्यक्ष निर्वाचित

Students Union election results declared in Women College in haldwani
Nainital
29 Sep 2026

VIDEO: पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव के बताए तरीके

New Agra Police Educates Residents on Ways to Prevent Cyber Fraud
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: खुफिया तंत्र रहा फेल, पुलिस को प्रदर्शन की नहीं लगी भनक

Intelligence Failure Alleged as Police Had No Prior Information About Protest
Agra
29 Sep 2026
विज्ञापन

सोनीपत राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का स्वागत, सक्षम प्रथम, तेजस द्वितीय और ध्वजा ने जीता पहला स्थान

Winners of the Sonipat state-level karate competition welcomed; Saksham secured first place, Tejas second, and Dhvaja also won the top spot.
Sonipat
29 Sep 2026

VIDEO: सीईसी प्रकरण... हत्या का प्रयास और घर में घुसे, 27 के खिलाफ प्राथमिकी

CEC Case: 27 Booked for Attempted Murder, Trespassing and Obstructing Officials
Agra
29 Sep 2026
विज्ञापन

जींद में रिटायर्ड कर्मचारियों का 24 घंटे का पड़ाव, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना; PM को भेजेंगे ज्ञापन

Winners of the Sonipat state-level karate competition welcomed; Saksham secured first place, Tejas second, and Dhvaja also won the top spot.
Jind
29 Sep 2026

VIDEO: कुएं में गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर... फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई जान

National Bird Peacock Falls into 40-Foot-Deep Well,
Mainpuri
29 Sep 2026

जींद में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली, डीएसपी उचाना ने यातायात नियमों के पालन का दिया संदेश

Road safety awareness rally held in Jind; Uchana DSP conveys message on adhering to traffic rules.
Jind
29 Sep 2026

VIDEO: वाटर वर्क्स से लापता किशोर टूंडला में सकुशल मिला

Missing 12-Year-Old Boy Found Safe in Tundla, Rescued With Auto
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: बस अग्निकांड...सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया नोटिस

Bus Fire Case: Supreme Court Issues Notice to UP Chief Secretary
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: सराफ ने पुलिस आयुक्त से की जेवरात बरामदगी की मांग

Jeweler Meets Police Commissioner, Seeks Recovery of Missing Gold Ornaments
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: फेसबुक पर लास्ट दिन लिख जहर खाने जा रहे युवक को अछनेरा पुलिस ने बचाया

Police Save 29-Year-Old Man After Facebook Suicide Post
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: ताजमहल पर पर्यटक को लपकने में फोटोग्राफर भिड़े, एक भर्ती

Photographers Clash Over Tourist at Taj Mahal, One Hospitalized
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: भतीजी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी

Man Threatens to Kill Uncle After He Objects to Niece’s Harassment
Agra
29 Sep 2026

सुजानपुर: विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने नवनिर्मित पेयजल टंकी का किया लोकार्पण

Sujanpur: MLA Captain Ranjeet Singh inaugurated the newly constructed drinking water tank.
Hamirpur (Himachal)
29 Sep 2026

VIDEO: ट्रक की रोशनी से बेकाबू हुई कार तीन बार पलटी, युवती की मौत

Car Rolls Over Three Times After Being Blinded by Truck Lights, Young Woman Dies
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: ग्रीन गैस बिल के नाम पर एक और ठगी, खाते से 6 लाख उड़ाए

Another Green Gas Bill Scam, ₹6 Lakh Stolen From Businessman’s Account
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: चोरी के आरोप से आहत महिला ने खा लिया विषाक्त

Woman Consumes Poison After Neighbors Suspect Her in Theft Case
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: ट्रेन में बैग से 40 हजार रुपये चोरी

40,000 Stolen From Passenger’s Bag on Train
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: निवेश पर मुनाफे का लालच देकर सैनिकों से 20 लाख रुपये ठगे

Soldiers Cheated of ₹20 Lakh on Promise of High Returns From Investments
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: गाली देने से मना करने पर चचेरे देवर ने चाकू घोंपकर की भाभी की हत्या

Woman Stabbed to Death by Cousin-in-Law After Objecting to Abuse
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: जुआ खेलते पांच लोग पकड़े, प्राथमिकी दर्ज

Five Arrested for Gambling, ₹4,630 Cash and Playing Cards Recovered
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: नशे में देख...होटल में नहीं दिया कमरा, हंगामा

Drunk Youths Create Ruckus After Hotel Refuses to Give Them a Room
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: पांच दिन पूर्व हादसे में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज

FIR Filed Five Days After Man Dies in Road Accident
Agra
29 Sep 2026

VIDEO: क्षेत्र बजाजा की वैन ने स्कूटी में मारी टक्कर, विवाहिता की मौत

Bajaja Area Van Hits Scooter, Married Woman Dies in Road Accident
Agra
29 Sep 2026

सिकन्दराराऊ के अमोलचंद पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन

सिकन्दराराऊ के अमोलचंद पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन
Hathras
29 Sep 2026

फरीदाबाद: रिटायर्ड कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, मांगों को लेकर सेक्टर-12 लघु सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन

Faridabad: Retired employees vent their anger; hold a protest outside the Mini-Secretariat in Sector-12 over their demands.
Faridabad
29 Sep 2026

फरीदाबाद: बडोली और भांखरी में बनेंगे सब हेल्थ सेंटर, करीब 104 लाख रुपये होंगे खर्च

Faridabad: Sub-health centers to be built in Badoli and Bhankri; approximately ₹104 lakh to be spent.
Faridabad
29 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed