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मेरठ: सचिन सिरोही पर दर्ज मुकदमे हटाने की मांग, आजाद अधिकार सेना ने कमिश्नरी पर किया प्रदर्शन

Dimple Sirohi

Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST







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मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सचिन सिरोही पर दर्ज मुकदमे हटाने और उनके अनुसार शहर का माहौल तनावपूर्ण बनाने वाले पिंकी चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। ... और पढ़ें

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